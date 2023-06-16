Забудовник хоче реконструювати історичну пам’ятку на Рейтарській і відкрити там бізнес-центр

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Ірина Маймур
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Компанія «НЕСТ» планує провести реконструкцію будівлі Київської земської управи на вулиці Рейтарській. 37 і відкрити в ній сучасний бізнес-центр REITER HALL.

Забудовник обіцяє зберегти архітектурний стиль і автентичний вигляд споруди, адже вона має охоронний статус, пише «Наш Київ».

Відкрити бізнес-центр планують у 2025 році. До цього компанія планує відреставрувати будівлю Київської земської управи.

У «НЕСТ» зазначають, що вони мають всі дозвільні документи, необхідні для початку відновлювальних робіт. Дозволи на початок реставраційних робіт надали Інститут археології НАН України, Міністерство культури, молоді та спорту і Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації.

Водночас наразі за фактом умисного руйнування та пошкодження об’єктів культурної спадщини проти «НЕСТ» відкрито кримінальне провадження. У травні 2023 року компанія під виглядом реставрації почала зносити «дворові будівлі» пам’ятки на Рейтарській, 37. Завдяки активістам демонтажні роботи вдалося зупинити, але забудовник встиг суттєво пошкодити історичну будівлю, зокрема старовинний флігель.

Фото: візуалізації «НЕСТ»

Опубліковано: 16 червня 2023
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