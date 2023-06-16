Забудовник хоче реконструювати історичну пам’ятку на Рейтарській і відкрити там бізнес-центр

Компанія «НЕСТ» планує провести реконструкцію будівлі Київської земської управи на вулиці Рейтарській. 37 і відкрити в ній сучасний бізнес-центр REITER HALL.

Забудовник обіцяє зберегти архітектурний стиль і автентичний вигляд споруди, адже вона має охоронний статус, пише «Наш Київ».

Відкрити бізнес-центр планують у 2025 році. До цього компанія планує відреставрувати будівлю Київської земської управи.

У «НЕСТ» зазначають, що вони мають всі дозвільні документи, необхідні для початку відновлювальних робіт. Дозволи на початок реставраційних робіт надали Інститут археології НАН України, Міністерство культури, молоді та спорту і Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації.

Водночас наразі за фактом умисного руйнування та пошкодження об’єктів культурної спадщини проти «НЕСТ» відкрито кримінальне провадження. У травні 2023 року компанія під виглядом реставрації почала зносити «дворові будівлі» пам’ятки на Рейтарській, 37. Завдяки активістам демонтажні роботи вдалося зупинити, але забудовник встиг суттєво пошкодити історичну будівлю , зокрема старовинний флігель.

Фото: візуалізації «НЕСТ»