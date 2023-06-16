Кличко пообіцяв, що історична будівля на Софіївській вулиці отримає статус пам’ятки архітектури

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Ірина Маймур
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Історичний будинок на вулиці Софіївській, 20/21 незабаром отримає статус пам’ятки архітектури.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Раніше активісти інформували, що будинок хочуть знести, а натомість побудувати офісну 10-поверхівку з підземним паркінгом.

За інформацією Кличка, будівля не перебуває на обліку в реєстрі Міністерства культури України як обʼєкт культурної спадщини. У 2011 році Мінкульт визнав будинок таким, що не підлягає внесенню в реєстр, відхиливши подання від КМДА.

Аби зберегти старовинний будинок, Департамент охорони культурної спадщини опрацьовує матеріали, щоби присвоїти споруді статус памʼятки архітектури.

Водночас, за інформацією фахівців Музею Історії міста Києва, наразі немає доказів виступу Михайла Грушевського на балконі саме цього будинку, повідомив Кличко. Однак науковці продовжують працювати над пошуком підтверджень в архівах.

Інспектори ДОКС обстежили будинок для фотофіксації та оглянули його технічний стан. Будівельні роботи там не ведуться, заявив Кличко.

Фото: КМДА

Опубліковано: 16 червня 2023
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