У Києві з'являться готелі для комах

Скоро у Києві можуть з'явитися готелі для комах у зелених зонах міста.

Про це повідомили у Київському міському будинку природи.

Для цього Київський міський Будинок природи спільно з Управлінням екології та природних ресурсів КМДА та Національним природним парком "Голосіївський" запустили конкурс екологічного проєкту «Створи готель для комах».

Мета проєкту - популяризація теми збереження біорізноманіття в межах мегаполісу та виховання екологічної свідомості молоді.

"Саме корисні комахи відіграють чималу роль під час запилення рослин та боротьби із шкідниками, а так звані готелі допоможуть комфортно і затишно пережити зимівлю та зберегти види", - повідомили ініціатори проєкту.

У конкурсі необхідно розробити проєкт готелю для комах та створити його макет. За макетами переможців конкурсу будуть створені функціонуючі ентомологічні мікрозаказники в межах Києва. У конкурсі можуть брати участь кияни та гості міста віком від 11 до 18 років. Подробиці конкурсу за посиланням.

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