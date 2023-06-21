Частина Києва – без світла і води через системну аварію: список районів

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Анна Григораш
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Апд: Станом на 11:40 у Києві та області повністю відновили електропостачання, повідомили в Укренерго.

У кількох районах Києва зникло світло через системну аварію на елктромережах.

Як повідомили у ДТЕК, станом на 10:30 відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго:

  • у частині Шевченківського,
  • Святошинського,
  • Солом'янського,
  • Голосіївського
  • Подільського районів.

“Відключення застосовуються через системну аварію в енергосистемі. Про час відновлення електропостачання повідомимо додатково. Слідкуйте за оновленням інформації на офіційному каналі ДТЕК”, – кажуть у компанії.

У Київській військовій адміністрації також повідомили, що у Києві відключено 100 тис. споживачів.

Через відключення світла тимчасово понижено тиск водопостачання в Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Подільському районах. Як інформує "Київводоканал", воду поступово повернуть після завершення ремонту на електромережах.

Тим часом «Київпастранс» повідомляє про затримку руху електротранспорту "з причини відсутності напруги зі сторони "Київенерго":

  • трамваїв №1, 2, 3 по ст. "Жуля Верна" - ст."Олекси Тихого" .
  • тролейбусів №22, 27, 30, 42д по вул. О. Теліги.
  • тролейбусів №5, 7, 6, 18, 24, 26, 35, 39, 41 по ст.м."Святошин" , пр.Берестейський, пр.Свободи, пр.Правди.

Крім того, повідомляється, що в Київській області також частково відсутня електрика. Зокрема, за даними ДТЕК, екстрені відключення відбуваються у Бучанському районі.

Світло в Києві та області обіцяють подати о 14.00.

Станом на 11:20 в області скасовані екстрені відключення, повідомляють у ДТЕК.

Фото: ДТЕК

Опубліковано: 21 червня 2023
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