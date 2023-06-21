Частина Києва – без світла і води через системну аварію: список районів

Апд: Станом на 11:40 у Києві та області повністю відновили електропостачання, повідомили в Укренерго.
У кількох районах Києва зникло світло через системну аварію на елктромережах.
Як повідомили у ДТЕК, станом на 10:30 відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго:
“Відключення застосовуються через системну аварію в енергосистемі. Про час відновлення електропостачання повідомимо додатково. Слідкуйте за оновленням інформації на офіційному каналі ДТЕК”, – кажуть у компанії.
У Київській військовій адміністрації також повідомили, що у Києві відключено 100 тис. споживачів.
Через відключення світла тимчасово понижено тиск водопостачання в Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Подільському районах. Як інформує "Київводоканал", воду поступово повернуть після завершення ремонту на електромережах.
Тим часом «Київпастранс» повідомляє про затримку руху електротранспорту "з причини відсутності напруги зі сторони "Київенерго":
Крім того, повідомляється, що в Київській області також частково відсутня електрика. Зокрема, за даними ДТЕК, екстрені відключення відбуваються у Бучанському районі.
Світло в Києві та області обіцяють подати о 14.00.
Станом на 11:20 в області скасовані екстрені відключення, повідомляють у ДТЕК.
Фото: ДТЕК