У Києві знесли пам'ятник Зої Космодемʼянській

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Валерія Гуржий
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У Києві демонтували пам'ятник Зої Космодем'янській, який розташовувався у сквері на перетині вулиць Олеся Гончара й Богдана Хмельницького.

Про це повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова.

До цього активісти вже обливали фарбою пам'ятник та вимагали знести.

Радянську комсомолку-диверсантку Зою Космодемʼянську у радянській пропаганді використовували як уособлення патріотизму й самопожертви під час німецько-радянської війни.

Раніше ми писали, що у Львівській області демонтували 10 радянських пам’ятників.

Фото: Твоє місто, Ксенія Семенова

Опубліковано: 23 червня 2023
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