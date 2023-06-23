У Києві знесли пам'ятник Зої Космодемʼянській

У Києві демонтували пам'ятник Зої Космодем'янській, який розташовувався у сквері на перетині вулиць Олеся Гончара й Богдана Хмельницького.

Про це повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова.

До цього активісти вже обливали фарбою пам'ятник та вимагали знести.

Радянську комсомолку-диверсантку Зою Космодемʼянську у радянській пропаганді використовували як уособлення патріотизму й самопожертви під час німецько-радянської війни.

Раніше ми писали, що у Львівській області демонтували 10 радянських пам’ятників.

Фото: Твоє місто, Ксенія Семенова