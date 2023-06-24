На Позняках викосили експериментальну ділянку з різнотрав'ям: причина

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Валерія Гуржий
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Через пожежу на Позняках викосили експериментальну ділянку з різнотрав'ям.

Про це повідомив директор КП "Київзеленбуд" Олексій Король "Хмарочосу".

«У зв’язку із локальною пожежею ділянку довелося викосити зараз, щоб прибрати згоріле бадилля і дати можливість новій траві рости. На жаль, подібні випадки не поодинокі"

За його словами, важко визначити, це був підпал чи хтось кинув недопалок, зважаючи на суху погоду й пожежонебезпечний період, а також те, що деякі рослини вже мали сухі стебла.

Дана ділянка являє собою луго-степовий біоценоз, де ростуть ромашки, однорічний мак, перстач. На даний момент злакові трави вже дозріли, квіти відцвіли і насіння висіялося. Відповідно до Правил утримання зелених насаджень, такий травостій слід викошувати після масового їх цвітіння.

Напередодні містянин Богдан Гдаль у своєму дописі повідомив про викошення трави на експериментальній ділянці.

"На Позняках у Києві повністю викосили експериментальну ділянку з різнотрав'ям, яку пообіцяли лиши в спокої"

Раніше ми писали, що у Києві цьогоріч застосують європейські практики захисту біорізноманіття. Для цього висадять 25 декоративних лук та відмовляться від скошування трави на експериментальних ділянках.

Фото: Дмитро Лиховій

Опубліковано: 24 червня 2023
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