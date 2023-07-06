В Україні відкрили перші автошколи для людей з інвалідністю: в яких містах

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Анна Григораш
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В Україні презентували автошколи, адаптовані до потреб людей з інвалідністю.

П’ять перших таких автошкіл відкрилися на базі закладів освіти системи МВС у Києві, Кам’янці-Подільському, Кропивницькому, Львові та Дніпрі.

До навчання запрошують людей з інвалідністю, які прагнуть уперше отримати водійське посвідчення категорії В, потребують навчання, або перенавчання на автомобілі з ручним керуванням.

Зараз теоретичні та практичні курси в адаптованих автошколах проходять перші 22 учня, один уже отримав посвідчення водія.

«Автошколи для осіб з інвалідністю» – флагманський проект Міністерства внутрішніх справ, що реалізується в межах ініціативи дружини Президента «Без бар’єрів», йдеться на сайті президента.

В автошколах для осіб з інвалідністю учням пропонують доступну інфраструктуру, навчання у змішаних інклюзивних групах або індивідуально, можливість теоретичного навчання в дистанційному форматі, індивідуальне навчання за зручним графіком, сертифіковані сучасні автомобілі з ручним керуванням, підтримку й консультування від досвідчених інструкторів, які пройшли додаткові курси.

Записатися до однієї з п'яти автошкіл можна на сайті МВС.


Фото: Rolando Garrido/Unsplash

Опубліковано: 06 липня 2023
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