У Києві відновили ремонт Паркової дороги, зупинений через повномасштабну війну

У Києві відновили ремонтні роботи на Парковій дорозі. Їх не змогли завершити через повномасштабну війну.

Про це повідомив «Київавтодор» Печерського району.

Першу половину дороги відновили у 2021 році, однак відремонтувати другу не змогли через повномасштабне вторгнення росії.

Наразі завершили роботи з укладання асфальтобетонного покриття на проїжджій частині до площі Андрія Первозванного. Тривають роботи із ремонтування пішохідної частини.

Зазначається, що для безпеки водіїв та уникнення заторів ремонт відбувається в нічний час.

Нагадаємо, що в Печерському районі також оновлюють Шовковичну вулицю.

Фото: «Київавтодор» Печерського району