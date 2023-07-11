У Києві відновили ремонт Паркової дороги, зупинений через повномасштабну війну

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Ірина Маймур
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У Києві відновили ремонтні роботи на Парковій дорозі. Їх не змогли завершити через повномасштабну війну.

Про це повідомив «Київавтодор» Печерського району.

Першу половину дороги відновили у 2021 році, однак відремонтувати другу не змогли через повномасштабне вторгнення росії.

Наразі завершили роботи з укладання асфальтобетонного покриття на проїжджій частині до площі Андрія Первозванного. Тривають роботи із ремонтування пішохідної частини.

Зазначається, що для безпеки водіїв та уникнення заторів ремонт відбувається в нічний час.

Нагадаємо, що в Печерському районі також оновлюють Шовковичну вулицю.

Фото: «Київавтодор» Печерського району

Опубліковано: 11 липня 2023
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