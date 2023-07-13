Декомунізація «Батьківщини-матері»: ДІАМ видала дозвіл на заміну радянського герба

Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) видала дозвіл на заміну радянського герба на монументі “Батьківщини-матері” на герб України.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Проєктними рішеннями передбачається влаштування Тризуба на щиті монумента, який відповідає зображенню на малому Державному Гербі України. Тризуб замінить старий радянський герб", - пояснили в міністерстві.

Замовник будівництва – Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Роботи планують розпочати найближчим часом. Раніше повідомляли, що при ідеальному сценарії декомунізація “Батьківщини-Матері” має завершитись до Дня незалежності 2024 року.

Монумент «Батьківщина-мати» споруджено в 1981 році. Він є пам’яткою науки і техніки місцевого значення. Монумент вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.

У 2022 році у “Дії” 85% із 800 тисяч українців проголосували за те, щоб замінити радянський герб тризубом.