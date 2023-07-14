У Києві оцифрували Софійський собор: для чого це потрібно

Софійський собор оцифрували за допомогою лазерного сканера, щоб зберегти його копію у разі пошкодження через війну.

Про це повідомили в національному заповіднику «Софія Київська».

Від початку повномасштабної війни над унікальною національною святинею тяжіє щоденна загроза пошкодження або знищення, кажуть у заповіднику, оцифрування є запорукою збереження пам’ятки перед лицем короткострокових та довгострокових викликів.

Українська команда Skeiron діджиталізувала екстер’єр та інтер’єр храму у понад 800 позиціях. Хмари точок і фотографії можуть використовувати для створення детальних 2D планів або 3D моделей.

Раніше ми писали, що у Києві створюють онлайн-мапу дерев. Оцифровано вже 23 тисячі насаджень.

Фото: Національний заповідник «Софія Київська»