Кияни закликають відремонтувати вулицю Дмитрівську — петиція

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Ірина Маймур
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Кияни закликають столичну владу реконструювати вулицю Дмитрівську.

Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київської міської ради.

«Вулиця Дмитрівська є однією з найгірших вулиць нашого міста. Тримати вулицю у такому стані це просто сором», — зазначає авторка звернення Анна Кізірія.

Вона стверджує, що Дмитрівською неможливо рухатися пішоходам, адже всі пішохідні доріжки розбиті, асфальт здувся або й взагалі відсутній. Маломобільні люди не можуть пересуватися вулицею через велику кількість бордюрів.

Заміни потребують і трамвайні колії, які перебувають у поганому стані. Немає зупинок, де можна сховатися від дощу та сонця. До того ж вулиця постійно запаркована автомобілями.

Нагадаємо, що нещодавно очільник департаменту транспорту КМДА Руслан Кандибор повідомив, що вулицю Дмитрівську планують відремонтувати наступного року. Місто планує розібрати й виправити трамвайну колію та відновити бетонні блоки, якими викладена дорога вздовж трамвайної лінії.

Натомість у громадській ініціативі «Пасажири Києва» зауважили, що вулиця потребує не ремонту, а комплексної реконструкції. Там варто облаштувати дощову каналізацію та вирішити проблему з паркуванням автівок в габариті трамвая.

Фото: petition.kyivcity.gov.ua, Mic9N/Вікіпедія

Опубліковано: 27 липня 2023
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