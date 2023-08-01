Біля метро «Героїв Дніпра» облаштували сквер на місці демонтованих МАФів: фото

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Ірина Маймур
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Біля станції метро «Героїв Дніпра завершують облаштовувати зелену зону. Її створили на місці 160 демонтованих МАФів.

Про це повідомив директор «Київзеленбуду» Олексій Король.

Після демонтажу МАФів на площі 5500 м² зробили доріжки і встановили два види лав.

Біля виходу з метро, у так званій зоні очікування, поставили перголу, встановили 27 опор освітлення і влаштували сучасну поливо-зрошувальну систему.

Для озеленення скверу висадили мультиштамбові тибетські вишні, 10 кленів, 14 декоративних вишень, понад 1000 чагарників (кизильник, гортензії, спірею сіру та гірську сосну) та багаторічники і злакові — міскантуси, війники, буквицю, анемону, шавлію і котовник.

Зелену зону зробили інклюзивною, зазначають у «Київзеленбуді».

Нагадаємо, що в липні 2022 року Рада оборони міста Києва прийняла рішення про демонтаж МАФів, що розташовані біля входів та виходів до станцій метро, уздовж шляхів у напрямку станцій метро задля безперешкодного доступу до укриттів під час повітряної тривоги.

У квітні 2023 року КМДА оголосила, що планує облаштувати громадські простори з озелененням біля станцій метрополітену «Шулявська» та «Героїв Дніпра».

Раніше ми писали, що проєкт рішення про надання статусу скверів цій земельній ділянці зареєстрували в Київраді 24 листопада 2022 року після розголосу, який влаштували жителі Оболоні. Забудовник планував звести там ТРЦ.

Фото: Олексій Король

Опубліковано: 01 серпня 2023
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