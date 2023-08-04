Труханів-острів-1 та Ліс орхідей: У КМДА підтримали створення чотирьох заказників

Київська влада підтримала ініціативу Міндовкілля України та КЕКЦ щодо створення чотирьох заказників у місті, повідомляє КЕКЦ.

Йдеться про зелені зони «Вікова діброва», «Ліс орхідей», «Труханів-острів-1» та «Коручка».

“У своїй відповіді заступник Кличка П. Пантелєєв підтримав створення цих заповідних об'єктів. Всі вони є унікальними природними ділянками Києва, де ще збереглися червонокнижні рослини. Їх треба захистити від забудови”, – йдеться у повідомленні.

Нещодавно петиція про створення пам’ятки природи «Ліс орхідей» на сайті Київради набрала необхідні 6 тисяч підписів.