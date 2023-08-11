У КМДА кажуть, що не погоджували знесення 200-річного будинку на Подолі

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Марія Іващук
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Департамент охорони культурної спадщини КМДА не погоджував демонтаж 200-річного будинку на вулиці Ярославській, 13-Б, про це йдеться у повідомлення КМДА.

“За даними Департаменту, науково-проєктна документація на проведення будівництва за цією адресою не надходила на погодження”, – кажуть в КМДА.

У Департаменті також зазначили, що споруда не має статусу памʼятки. Але після отримання інформації про демонтаж інспектори Департаменту виїхали на місце й зафіксували проведення робіт із демонтажу будинку.

Власнику направили припис про припинення робіт та вимогу надіслати науково-проєктну документацію для погодження в Департаменті.

За інформацією Департаменту територіального контролю міста Києва, картку на порушення благоустрою було анульовано 31 липня. Інспекцією внесені приписи і складений адміністративний протокол.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом знесення будинку на Ярославській, що був зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ ст.

Нагадаємо, що вранці 10 серпня на Подолі демонтували 200-річну садибу, на місці якої хочуть звести клубний дім.

Фото: зі сторінки Дмитра Перова

Опубліковано: 11 серпня 2023
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