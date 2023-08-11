Як виглядає міст-хвиля, який будують на Оболоні

На Оболоні продовжують будувати пішохідний міст-хвилю між набережною та островом Оболонський.

Перше фото зі збудованою частиною мосту опублікувала архітекторка ГО «Парк Наталка» Богдана Бесчастна.

Нагадаємо, що Тайвань виділить 2,5 мільйона доларів США на будівництво мосту-хвилі. Ці гроші отримає фонд «Майбутній Київ» засновниками якого є Віталій Кличко та забудовник (KAN Development) і радник міського голови Ігор Ніконов.

Раніше метрополія Великого Парижа виділила 19 496 412,0 грн на будівництво цього мосту.

Міст-хвиля на Оболоні матиме довжину 160 метрів, а ширину — 4 метри. Він буде підсвічуватись різними кольорами. Окрім того, на ньому вмикатиметься музика, коли на мосту збереться певна кількість людей.