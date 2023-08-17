Забудовнику 200-річних майстерень на Подолі вручили пам’яткоохоронний припис

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Ірина Маймур
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Департамент охорони культурної спадщини КМДА вручив пам’яткоохоронний припис замовнику робіт на вулиці Набережно-Хрещатицькій, 13.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці відомства.

16 серпня Департамент провів повторний огляд 200-річної будівлі на вулиці Набережно-Хрещатицькій, яку нещодавно почали розбирати. Під час огляду замовнику робіт вручили припис із відповідними пам’яткоохоронними вимогами.

Водночас, як інформує пам’яткооохоронець Дмитро Перов, споруду продовжують розбирати.

Нагадаємо, що йдеться про будівлю колишніх майстерень річкового порту 1822 року на вулиці Набережно-Хрещатицькій, 13. Вона вважається найстарішою зі збережених на набережній. На місці майстерень планується спорудження 7-поверхового апарт-готелю. Наразі будівельники вже демонтували частину даху споруди.

Будівля розташована на території Історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» та перебуває в межах Центрального історичного ареалу Києва, пам’ятки історії та ландшафту «Історичний ландшафт Київський гір та долини р. Дніпро», а також пам’ятки археології місцевого значення — «Культурний шар Подолу».

Фото: Дмитро Перов

Опубліковано: 17 серпня 2023
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