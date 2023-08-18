Департамент охорони культурної спадщини очолить Марина Соловйова. Перов стане її заступником

129
Ірина Маймур
share share

Очільницею Департаменту охорони культурної спадщини в Києві стане Марина Соловйова. Активіста Дмитра Перова призначили її заступником. Його кандидатуру запропонувала столична громадськість.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Голова міста зазначив, що Соловйова «завжди опікувалась збереженням старого Києва й багато для цього зробила».

За словами активіста Дмитра Перова, нова очільниця Департаменту охорони культурної спадщини має успішний досвід пам’яткоохоронної боротьби за Пейзажну алею і Гостиний двір.

Нагадаємо, що раніше понад 6 тисяч киян підтримали петицію щодо призначення активіста Дмитра Перова очільником Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Фото: MY.UА

Опубліковано: 18 серпня 2023
share share
Як приготувати буріто вдома:рецепт від шеф-кухаря Як приготувати буріто вдома:рецепт від шеф-кухаря Забудовник відновив будівництво ЖК впритул до Солом’янського парку Забудовник відновив будівництво ЖК впритул до Солом’янського парку Чи можуть видавати повістки на пляжах та блокпостах Чи можуть видавати повістки на пляжах та блокпостах На Дніпровській набережній відкрили кафе-бар Dill зі сніданками, реберцями та коктейлями На Дніпровській набережній відкрили кафе-бар Dill зі сніданками, реберцями та коктейлями Один зі ставків у Голосіївському парку обмілів через вандалів Один зі ставків у Голосіївському парку обмілів через вандалів У київських ТРЦ у вимушеному простої перебувають понад 20% торгових площ У київських ТРЦ у вимушеному простої перебувають понад 20% торгових площ В окупованому Маріуполі росіяни зруйнували унікальні мозаїки В окупованому Маріуполі росіяни зруйнували унікальні мозаїки На Київщині проведуть безкоштовні тренінги для жінок щодо запуску бізнесів На Київщині проведуть безкоштовні тренінги для жінок щодо запуску бізнесів
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.