Департамент охорони культурної спадщини очолить Марина Соловйова. Перов стане її заступником

Очільницею Департаменту охорони культурної спадщини в Києві стане Марина Соловйова. Активіста Дмитра Перова призначили її заступником. Його кандидатуру запропонувала столична громадськість.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Голова міста зазначив, що Соловйова «завжди опікувалась збереженням старого Києва й багато для цього зробила».

За словами активіста Дмитра Перова, нова очільниця Департаменту охорони культурної спадщини має успішний досвід пам’яткоохоронної боротьби за Пейзажну алею і Гостиний двір.

Нагадаємо, що раніше понад 6 тисяч киян підтримали петицію щодо призначення активіста Дмитра Перова очільником Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Фото: MY.UА