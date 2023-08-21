На Хрещатику почали вивантажувати розбиту російську техніку

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Валерія Гуржий
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До Дня Незалежності на Хрещатику проведуть виставку пошкодженої російської техніку.

Про це повідомили у КМДА.

Там нагадали, місто не влаштовує масових заходів на День Незалежності, але на державному рівні на Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки.

Раніше ми писали, що із понеділка, 21 серпня, і до 28 серпня вулиця Хрещатик буде перекрита. Громадський транспорт курсуватиме зі змінами. Вулиця буде перекрита від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.

Фото та відео: Ян Доброносов

Опубліковано: 21 серпня 2023
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