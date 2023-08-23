На території КПІ відкрили сквер Авіації та скульптуру авіаторам

На території Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського відкрили сквер Авіації та скульптурну композицію, присвячену авіаторам КПІ, повідомили у Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації.
“Саме тут народжувалась історія світової авіації й понад 100 років тому випробовували перші літальні апарати Сікорський, Корольов, Калінін”, – йдеться у повідомленні.
Нещодавно архітектори студії Aranchii Architects показали проєкт переосмислення столичного скверу на розі вулиць Олеся Гончара й Богдана Хмельницького.