На території КПІ відкрили сквер Авіації та скульптуру авіаторам

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Марія Іващук
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На території Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського відкрили сквер Авіації та скульптурну композицію, присвячену авіаторам КПІ, повідомили у Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації.

“Саме тут народжувалась історія світової авіації й понад 100 років тому випробовували перші літальні апарати Сікорський, Корольов, Калінін”, – йдеться у повідомленні.

Нещодавно архітектори студії Aranchii Architects показали проєкт переосмислення столичного скверу на розі вулиць Олеся Гончара й Богдана Хмельницького.

Опубліковано: 23 серпня 2023
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