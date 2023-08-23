У Львові змінили проєкт канатної дороги

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Марія Іващук
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У Львові змінили схему розташування майбутньої канатної дороги, що має пролягати з центру міста через Високий Замок й до мікрорайону Підзамче.

Відповідні зміни до проєкту затвердили на сесії Львівської міськради 23 серпня.

Зміни в проєкт вносять, аби зменшити вплив майбутнього будівництва на ансамбль історичного центру Львова, з урахуванням оцінки Міжнародної ради з охорони пам'яток та історичних місць (ICOMOS).

Першу станцію дороги пропонують перенести із території Меморіалу Героїв Небесної Сотні, як це планувалось раніше, на вул. Кривоноса, 1, поруч із будівлями Львівського державного університету внутрішніх справ.

Будувати канатну дорогу планують однією чергою за маршрутом: центр міста – Високий Замок – мікрорайон Підзамче.

Кінцеву північну станцію канатної дороги розмістять на території колишнього заводу «Алмазінструмент» (орієнтовно між вул. Хмельницького та вул. Ратича).

Канатну дорогу у Львові будують за кошти приватного інвестора.

Опубліковано: 23 серпня 2023
Львів
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