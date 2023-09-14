КМДА планує обмежити максимальну висоту забудови на Подолі

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Валерія Гуржий
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Максимальна висота забудови на Подолі не має перевищувати 15 метрів, як це і було раніше.

Про це повідомила нова очільниця Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова, пише "Твоє місто".

"Як на мене, на всьому Подолі має бути 15 метрів, як було раніше", - запевнила Соловйова.

Вона також додала, що радиться з експертами та вивчає нормативну базу для того, щоб юридично правильно скасувати рішення про збільшення висотності на Подолі.

Нагадаємо, що весною цього року Департамент охорони культурної спадщини КМДА збільшив максимальну висоту забудови в історичній частині Подолу з 15 до 27 метрів, а в деяких зонах – до 42 метрів.

В тому числі висоту забудови збільшили в ландшафтній памʼятці «Історичний ландшафт Київських гір і долини ріки Дніпро».

Додамо, що 27 метрів - це середня висота 9-поверхового будинку, а 42 метри - 14-поверхового будинку.

Фото: Unsplash\Viktor Talashuk

Опубліковано: 14 вересня 2023
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