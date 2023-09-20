Скульптуру Дюймовочки на Троєщині врятували від повного знищення і можуть відновити

Нещодавно на Троєщині почали зносити унікальну глазуровану скульптуру Дюймовочки. Однак автор блогу Ukrainian modernism Дмитро Соловйов зміг врятувати її від повного знищення.

Наразі активіст домовляється про відновлення скульптури, пише він у своєму Instagram.

Дюймовочка розташована на території поліклініки № 7 на вулиця Тараса Коваля, 18А. Цей медзаклад унікальний тим, що над його художнім оздобленням працювало декілька майстрів у різноманітних образотворчих техніках. Дюймовочка імовірно авторства геніального київського художника монументаліста Ернеста Коткова.

У 2014 році вандали відбили скульптурі голову. Тоді поліклініка відреставрувала її за допомогою голови манекена. На цей раз медзаклад звернувся до комунальників із проханням знести скульптуру через скарги місцевих на аварійність скульптури.

Дізнавшись про знесення Дюймовочки, Соловйов вирішив її рятувати.

«Друг надіслав мені фото демонтажу, і я поїхав на місце події рятувати мистецький твір — у вечір п’ятниці, з Подолу на Троєщину, не побоявшись заторів. Завдяки депутатці Ксенії Семеновій мені вдалося зв’язатися з директоркою поліклініки і вберегти скульптуру від подальшого руйнування», — розповів активіст.

Він узгодив із начальницею закладу, що комунальники не чіпатимуть скульптуру, а також веде перемовини щодо її відновлення.

Наразі розколоті елементи Дюймовочки перебувають у поліклініці, щоб вберегти їх від дощу і крадіїв.

Фото: Дмитро Соловйов, Наталія Дерев'янко