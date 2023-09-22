Дивіться, як відновлюють будинки у Львові, зруйновані через російський обстріл

Зруйновані через російський обстріл будинки на вулиці Стрийській у Львові відновлюють до зими.

Про це повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

У будинку № 68 окрім дерев’яного каркасу, з’явилося його накриття і вже кладуть черепицю. У будинку №66 уже з’явилися стіни верхнього поверху. Їх довелося відмуровувати, адже вибухова хвиля поверх практично знесла. Далі будівельники братимуться власне за дах. Його теж будуть перекривати черепицею.

Будинок № 64 постраждав чи не найбільше. У нього прилетіла ракета, яка й пробила поверхи зверху й до самого низу. Між двома поверхами будинку перекриття вже залили. Зараз будівельники відмуровують стіни. Треба буде відновити ще одне перекриття між третім і четвертим поверхами.

Будинки №62 та 64 ззовні наче не так сильно постраждали, але добряче потріскалися, тому конструктори дали додаткове завдання щодо демонтажу певних стін і елементів. Власне ці роботи вже завершуються і після цього будуть відновлювати дах, який водночас треба буде зв’язати з дахом сусіднього 60-го будинку.

Раніше ми писали, що у ніч на 7 липня росія вдарила ракетами “Калібр” по комплексу будинків, що знаходиться у буферній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Львів – Ансамбль історичного центру".

Фото: Любомир Зубач