На Подолі знову почали розбирати дах 200-річної будівлі, яка має отримати охоронний статус

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Валерія Гуржий
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Дах 200-річної будівлі на Подолі, яка має найближчим часом отримати охоронний статус, почали розбирати дуже швидко.

Про це повідомила депутатка Євгенія Кулеба.

"Дах розбирають дуже швидко. Думаю, що вже за день його не буде. Приїхала поліція і благоустрій — їм показали усі дозвільні документи. Від громади на локації 4 людини, одна з плакатом. Боляче, особливо, коли дізналася про історичну цінність будівлі", - зазначила вона.

Раніше ми писали, що будівля на Набережно-Хрещатицькій, 13 з якої у серпні почали знімати дах, отримає охоронний статус.

Будинок на Набережно-Хрещатицькій, 13 не є пам’яткою, однак розташований на території Історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ».

Ділянкою, де зараз розташована будівля, з липня 1812 року володів купець Михайло Бубнов. Він спорудив на території одноповерхову наріжну кам’яницю і облаштував там лазні. Після 1884 року частину приміщень у садибі Бубнових переобладнали під житло й торгівлю.

Що ж до колишнього корпусу «загальних лазень», то у 1890-х роках там розташовувалася молитовня для юдеїв. У 1902-му її перенесли на іншу вулицю, а спадкоємці Бубнова надали частину садиби під розширення міської електростанції.

На початку 1910-х років садиба перейшла у власність акціонерного товариства «Електричне підприємство». За радянських часів її націоналізували. Відтоді будинок використовували для всіляких допоміжних потреб. Бічні й тильний фасади, горище й дах зазнали реконструкції. У пострадянський період у будинку № 13 містилися комерційні заклади, останнім часом — фітнес-центр.

Фото: Євгенія Кулеба

Опубліковано: 23 вересня 2023
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