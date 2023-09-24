На місці МАФів на Куренівці створюють “найдовший сквер”: що там буде

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Анна Григораш
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У сквері вздовж вулиці Вишгородської створюють «Маршрут здоров’я». Тут прокладають зрошувальну систему і створюють прогулянкову доріжку.

Раніше на перехресті вулиць Івашкевича та Вишгородської були МАФи. На їхньому місці вже висадили дерева, кущі та інші декоративні рослини.

Тендер на облаштування вже проведено і підрядна організація розпочала роботи. Це буде найдовший сквер у місті, пише Вечірній Київ.

Для локації створили концепцію зеленого простору. Маршрут пролягає вздовж вулиці Вишгородської, від загальноосвітньої школи №8 до спеціалізованої школи №16, а це практично 5 кварталів вздовж вулиці.

Також тут обіцяють облаштувати пандуси та спуски для маломобільних осіб вглиб до житлових масивів. Крім того, встановлять вуличні лави та освітлення.

Опубліковано: 24 вересня 2023
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