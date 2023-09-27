Суд скасував рішення про забудову Галерного острова

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Ірина Маймур
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Київський еколого-культурний центр виграв судовий процес на захист Галерного острова від забудовників із ТОВ «Галерна затока».

Ідеться про територію площею майже 45 га, повідомляють на фейсбук-сторінці організації.

Зазначається, що у 2007 та 2008 роках рішенням Київради Галерний острів передали в оренду під забудову ТОВ «Галерна затока». КЕКЦ розпочав судовий процес, аби скасувати це рішення.

На острові планують створити заказник.

Петиція на захист Галерного острова та створення там заповідного об’єкту вже набрала необхідні 6 тисяч голосів містян.

Раніше ми писали, що на початку року забудовник ТОВ «Галерна затока» звернувся до Київради з проханням не приймати рішення про створення в цьому місці пам'ятника природи «Ліс орхідей», оскільки він планує будувати там розважальний комплекс і будинки. У серпні Київська влада підтримала створення заказника «Ліс орхідей».

Фото: КЕКЦ

Опубліковано: 27 вересня 2023
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