Біля Русанівської набережної зрізали два здорових дерева

На Русанівській косі зрізали два здорових дерева — вільху та ясен. Обидва мали стовбури діаметром 30 та 20 см.

Про це повідомляють у КП по УЗН Дніпровського району.

Зазначається, що вільха знищена повністю, а ясен пошкоджено, однак далі рости він уже не зможе.

На місці події поліціянти затримали киянина. На порушника склали адміністративний протокол та відкрили провадження стосовно факту знищення зелених насаджень.

Раніше ми писали, що в парку Київського політехнічного інституту зрізали дерева.



Фото: КП по УЗН Дніпровського району