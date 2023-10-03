У Києві вводять новий алгоритм оплати карткою у транспорті: що зміниться

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Наталія Габрух
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З 4 жовтня під час оплати проїзду банківською карткою будуть об’єднуватися кожні два платежі. Це стосується також оплати через Apple Pay або Google Pay.

Про це повідомляють у соцмережах «Київ Цифровий».

Оплата за проїзд буде списуватися за кожні дві поїздки протягом дня. Якщо оплатити проїзд банківською карткою лише один раз, тоді оплата спишеться в кінці дня — після 21:00.

Оплата QR-квитками та поїздками на транспортних картах залишається без змін.

У «Києві Цифровому» нагадують, що банківською карткою можна заплатити лише за одного пасажира.

Зміни в списанні платежів не вплинуть на перевірку оплати проїзду контролерами. Достатньо просто назвати чотири останні цифри своєї картки. Якщо проїзд оплачується через Apple або Google Pay, варто назвати чотири останні цифри віртуального рахунку в Wallet.

Раніше ми писали, що КП "Київпастранс" планують запустити на маршрут двоповерхові автобуси. Їх планують випустити на дороги у післявоєнний час і використовувати для екскурсій та пізнавальних турів містом.

Опубліковано: 03 жовтня 2023
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