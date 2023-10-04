Київський метрополітен оголосив тендер на виготовлення букв для нових назв перейменованих станцій

КП «Київський метрополітен» оголошує тендер на виготовлення букв для нових назв двох перейменованих станцій метрополітену «Звіринецька» та «Площа Українських Героїв».

Про це повідомляє КМДА.

Як зазначають у «Київському метрополітені» літери мають бути виготовлені з полірованого, анодованого, литого алюмінію, а також мати всі необхідні кріплення до колійної стіни. Також, через особливість історичного стилю шрифтів вимагається поштучне виготовлення з дотриманням усіх пропорцій, радіусів, розмірів.

Як передбачає тендер, виготовити необхідно чотири комплекти нових назв на кожну станцію.

У «Київському метрополітені» зазначають, що назва станції «Площа Українських Героїв» є найдовшою серед усіх назв станцій столичної підземки та потребує виготовлення 104 символів. Для станції «Звіринецька» необхідно виготовити 52 символи.

Очікувана вартість закупівлі наразі не відома.

Раніше ми писали , що архітектори станцій київського метро затвердили шрифти для нових назв. Вони обрали пропозиції дизайнера Богдана Гдаля. Як зазначив дизайнер, рішення архітекторів — остаточне.

Фото: Богдан Гдаль