Петиція з закликом перейменувати Повітрофлотський проспект на честь Повітряних сил набрала потрібну кількість голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом перейменувати Повітрофлотський проспект на честь Повітряних сил зібрала необхідні 6 тис. голосів. Про це повідомив у соцмережах автор петиції, історик Олександр Алфьоров.

У липні депутати відмовилися затверджувати підтриманий киянами варіант Повітрянофлотський проспект. Після чого військовослужбовці 40 бригади тактичної авіації внесли свою пропозицію — проспект Повітряних сил.

Згодом профільна комісія Київради з питань місцевого самоврядування підтримала проєкт рішення, який протягом тижня приховували від киян і не публікували на сайті Київради. Суть проєкту — перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Європейського Союзу.

У зв'язку з цим автор петиції просить: відкликати поданий Віталієм Кличком проект рішення, який пропонує перейменувати Повітрофлотський на проспект ЄС; не ухвалювати жодних рішень стосовно перейменування до завершення повторного голосування у Києві Цифровому; залучити до розгляду цього питання на комісіях та на пленарному засіданні Київради військовослужбовців Повітряних Сил ЗСУ.



Раніше ми писали , що Кличко пропонує перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Європейського Союзу. Таке рішення обгрунтовується деколонізацією топоніміки в місті Києві шляхом перейменування та приведення назви проспекту Повітрофлотського до норм українського правопису.

Фото: Вікіпедія