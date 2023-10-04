Петиція з закликом перейменувати Повітрофлотський проспект на честь Повітряних сил набрала потрібну кількість голосів

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Наталія Габрух
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Петиція на сайті Київської міської ради із закликом перейменувати Повітрофлотський проспект на честь Повітряних сил зібрала необхідні 6 тис. голосів. Про це повідомив у соцмережах автор петиції, історик Олександр Алфьоров.

У липні депутати відмовилися затверджувати підтриманий киянами варіант Повітрянофлотський проспект. Після чого військовослужбовці 40 бригади тактичної авіації внесли свою пропозицію — проспект Повітряних сил.

Згодом профільна комісія Київради з питань місцевого самоврядування підтримала проєкт рішення, який протягом тижня приховували від киян і не публікували на сайті Київради. Суть проєкту — перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Європейського Союзу.

У зв'язку з цим автор петиції просить: відкликати поданий Віталієм Кличком проект рішення, який пропонує перейменувати Повітрофлотський на проспект ЄС; не ухвалювати жодних рішень стосовно перейменування до завершення повторного голосування у Києві Цифровому; залучити до розгляду цього питання на комісіях та на пленарному засіданні Київради військовослужбовців Повітряних Сил ЗСУ.


Раніше ми писали, що Кличко пропонує перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Європейського Союзу. Таке рішення обгрунтовується деколонізацією топоніміки в місті Києві шляхом перейменування та приведення назви проспекту Повітрофлотського до норм українського правопису.

Фото: Вікіпедія

Опубліковано: 04 жовтня 2023
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