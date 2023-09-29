Кличко пропонує перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Європейського Союзу

Міський голова Києва Віталій Кличко зареєстрував у Київській міській раді проєкт рішення із пропозицією перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Європейського Союзу.

Таке рішення обгрунтовується «деколонізацією топоніміки в місті Києві шляхом перейменування приведення назви проспекту Повітрофлотського у Солом’янському та Шевченківському районах міста Києва до норм українського правопису».

Раніше ми писали, що у додатку "Київ Цифровий" проходило голосування щодо перейменування 27 міських об’єктів , назви яких пов’язані з рф та її сателітами, в тому числі й перейменування Повітрофлотського проспекту. Тоді кияни підтримали перейменування Повітрофлотського проспекту на Повітрянофлотський, але у Київській міські раді це рішення не підтримали.

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