Всесвітньо відома художниця Колетт Міллер напише мурал на Арсенальній площі

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Наталія Габрух
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Відома американська художниця Колетт Міллер напише мурал на Арсенальній площі у Києві.

Про це повідомляє онлайн-видання ТиКиїв.

Колетт Міллер напише свою авторську інтерактивну інсталяцію під назвою «Крила Янгола». Подібні мурали вже прикрашають стіни у нетрях Кенії, Міжнародному лондонському аеропорту «Гітроу», у таборі біженців та Всесвітньому торговому центрі-меморіальному комплексі пам'яті жертв 11 вересня у Нью-Йорку.

Повідомляється, що арт-об’єкт стане символом підтримки, глибокого співчуття Україні та засудження збройної агресії Росії.

Подія зі створення муралу відбудеться 5 жовтня, о 18:00 на Арсенальній площі.

Таку ж інсталяцію художниця вже намалювала на Січеславській Набережній у Дніпрі.

Раніше ми писали, що на будинку в центрі Києва почали малювати мурал: мешканці викликали поліцію і зупинили роботи. Активна громада викликала правоохоронців, після чого КП Київблагоустрій склав акт про адміністративне правопорушення, а слідча група зібрала заяви.

Фото: ТиКиїв, Дніпровська міська рада

Опубліковано: 04 жовтня 2023
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