Художниця, яка хоче створити мурал на Січових Стрільців, намалювала ще десятки стінописів у Києві

Фотохудожниця Євгенія Фуллен оновила ескіз муралу, який вона хоче намалювати на історичному будинку на вулиці Січових Стрільців, 31.

На ньому так само зображені Квазімодо та Есмеральда на тлі Собору Паризької Богоматері. Мисткиня стверджує, буцімто ескіз було створено в співпраці з місцевими жителями.

Натомість мешканці категорично проти того, аби стінопис Євгенії малювали на їхньому будинку. Також обидва ескізи не підтверджували й не підтримували ані Департамент охорони культурної спадщини, ані Шевченківська РДА.

Після випадку із муралом на Січових Стрільців кияни зареєстрували петицію проти погодження нових муралів.

У виданні «Хмарочос» зауважили , що Євгенія Фуллен намалювала десятки стінописів по всьому Києву, і показали деякі із них. Зокрема її мурал можна побачити на фасаді 110-річної будівлі кінотеатру «Екран» біля метро «Житомирська». Там зображені Богородиця та українські захисники.

На Ярославській, 21 вона створила мурал, присвячений загиблому воїну, чемпіону України з хокею Олександру Хмілю.

До того ж Фуллен розмалювала територію Святошинського дитячого будинку-інтернату в межах проєкту «Міфологія стежками України».

Також художниці довірили створення робіт із серії «Народжені з попелу» в межах проєкту ЮНЕСКО проти домашнього насильства.

Фото: «Хмарочос»