У Бучі побудували нову модульну котельню на місці зруйнованої росіянами

201
Наталія Габрух
share share

На вулиці Тарасівська, що у Бучі побудували нову модульну котельню. Як інформує «Теплокомунсервіс», її звели на місці пошкодженої російськими військами.

Обіцяють, що завдяки сучасному обладнанню буде ефективно використовуватися газ для обігріву помешкань. Фахівці АТ «Київоблгаз» вже розпочали роботи з прокладання газових мереж до нового об’єкта.

На підприємстві впевнені, що всі роботи завершать у найкоротший терміни і тепло у помешкання жителів міста подадуть вчасно.

Раніше ми писали, як сьогодні виглядає відбудована вулиця Вокзальна в Бучі.

Фото: ПКПП «Теплокомунсервіс».

Опубліковано: 07 жовтня 2023
share share
Київрада надала охоронного статусу чотирьом ботанічними пам’яткам природи Київрада надала охоронного статусу чотирьом ботанічними пам’яткам природи Коли буде розчищено озеро Синє: коментар головного еколога столиці Коли буде розчищено озеро Синє: коментар головного еколога столиці Цьогоріч на Франкфуртському ярмарку Україна представить понад 500 книжок від 43 видавництв Цьогоріч на Франкфуртському ярмарку Україна представить понад 500 книжок від 43 видавництв Київ отримав 23 автобуси від Братислави: коли вони почнуть курсувати Київ отримав 23 автобуси від Братислави: коли вони почнуть курсувати На Подолі відкривається простір, присвячений українській традиційній музиці На Подолі відкривається простір, присвячений українській традиційній музиці У Львові облаштували вуличну галерею із роботами сучасних українських скульпторів У Львові облаштували вуличну галерею із роботами сучасних українських скульпторів В одному із департаментів КМДА проходять обшуки у справі про розкрадання грошей на будівництві Дегтярівського шляхопроводу В одному із департаментів КМДА проходять обшуки у справі про розкрадання грошей на будівництві Дегтярівського шляхопроводу Стало відомо, яка кав'ярня відкриється на Центральному вокзалі Києва замість One Love Coffee Стало відомо, яка кав'ярня відкриється на Центральному вокзалі Києва замість One Love Coffee
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.