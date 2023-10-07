У Бучі побудували нову модульну котельню на місці зруйнованої росіянами

На вулиці Тарасівська, що у Бучі побудували нову модульну котельню. Як інформує «Теплокомунсервіс», її звели на місці пошкодженої російськими військами.

Обіцяють, що завдяки сучасному обладнанню буде ефективно використовуватися газ для обігріву помешкань. Фахівці АТ «Київоблгаз» вже розпочали роботи з прокладання газових мереж до нового об’єкта.

На підприємстві впевнені, що всі роботи завершать у найкоротший терміни і тепло у помешкання жителів міста подадуть вчасно.

Раніше ми писали , як сьогодні виглядає відбудована вулиця Вокзальна в Бучі.