На Netflix покажуть прем’єру українського серіалу про перші дні вторгнення

Серіал «Перші дні» стартує в Україні та у Європі з 1 листопада на Netflix. Глядачі зможуть побачити шість історій від шести режисерів, яких об‘єднала війна.

У серіалі будуть розповідати про початок повномасштабного вторгнення та про киян, які вирішили не покидати столицю.

«Це звичайні люди, що опинилися в надзвичайних, страшних умовах — утім, зберегли людяність, любов до близьких і віру в майбутнє», — коментують творці серіалу.

Над проєктом працювали талановиті українські митці: Артем Литвиненко — автор ідеї та режисер серіалу «Нюхач», автори «Перших ластівок» Валентин Шпаков і «Ти — космос» Павло Остріков, Олексій Єсаков і Тала Пристаєцька — серіал «Кріпосна».

Кожен епізод «Перших днів» — це художній мініфільм, натхненний справжніми подіями, а деякі персонажі мають прототипи у реальному житті. Ольга з дітьми вимушена жити в одному домі з двома чоловіками — нинішнім і колишнім; Максима війна застає на роботі, у зоопарку, звідки він не може виїхати; безхатько, що живе в машині, допомагає місцевій ТрО, а хлопчик Єгор заспокоюється тим, що у своїй уяві збиває ракети, як злих пташок.

«Україна нині в центрі уваги світу, та іноземній аудиторії цікаво дізнатися, що відбувається з нами, не тільки з новин, а на глибшому рівні. Саме формат художнього серіалу дає змогу глибше відчути наш біль та сподівання — і співвіднести себе зі звичайними українцями», — коментує Анна Єлісєєва, продюсерка проєкту.

Раніше ми писали , що волонтери Repair Together випустили серіал «Село і люди» про відбудову Чернігівщини.

Фото: «Перші дні».