У Києві створили мапу із дерусифікованими вулицями та їхніми історіями

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Ірина Маймур
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Видання Bird in Flight створило мапу дерусифікованих вулиць Києва з історіями діячів, на чию честь вони тепер називаються.

Щоби прочитати опис, необхідно натиснути на будь-яку вулицю.

Загалом у Києві перейменовано 287 проспектів, вулиць, провулків та площ. 101 із них отримали нові назви на честь українських діячів, 16 — іноземців. Зокрема, Червоноткацька тепер носить ім’я Вінстона Черчилля, Іскрівська є вулицею Джохара Дудаєва.

Найбільше вулиць — понад 15 % — перейменували на честь українських військових. 14,1 % — тепер носять назви місцевостей, а 12,2 % — українських топонімів. Найменше вулиць назвали на честь спортсменів і космонавтів.

Раніше ми писали, що кияни просять перейменувати вулицю на Солом’янці на честь загиблого пілота «Джуса».

Фото: КИЇВ24

Опубліковано: 11 жовтня 2023
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