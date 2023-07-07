Будинок Сікорського перейде у власність Києва

Міністерство оборони України передасть у власність Києва будинок Сікорського, що розташований за адресою: Ярославів Вал, 15-б.

Про це повідомили у Міністерстві оборони, пише "Твоє місто".

Відповідні документи вже погодили в Міністерстві економіки та передали на розгляд Кабміну.

Станом на зараз будівля перебуває у державній власності на балансі ДП “Готель Козацький” Міноборони України. Наразі будівля в аварійному стані, але у ній планують облаштувати музей. За оцінкою Міноборони, у 2017-му на консервацію, а відтак на реставрацію цієї пам’ятки треба було майже 75 млн грн. Сума витрат на відновлення будівлі, яку в 2021-ому порахували активісти, склала 64 млн грн.

Проте активістка проєкту “Будинок Сікорського” Ольга Гвоздік стверджує, що відновлення можливе не за рахунок міського бюджету, а коштом потенційних меценатів. Серед них, наприклад, посольство США та родина авіаконструктора.

«Остання розмова з посольством США та сином Сікорського відбулася ще перед повномасштабним вторгненням. Вони сказали, мовляв, визначайтеся з власником, передавайте, тоді будемо повертатися до якихось розмов. Але гарантій уже ніхто не давав».

Раніше ми писали, що з будинку авіаконструктора Ігоря Сікорського на Ярвалу зняли арешт. Це дозволить передати будівлю на баланс громади Києва та почати її відновлення та створення там музею.

Допомогу в фінансуванні та проведенні необхідних будівельних робіт у будинку пропонували американська корпорація Sikorsky Aircraft та українська бізнес-група DCH. У DCH зазначили, що направляли листа з відповідною пропозицією до Міністерства оборони та посольства США в Україні.

Фото: Киевфото