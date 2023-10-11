У Львові аварійні будівлі заводу «Електрон» хочуть перебудувати під житло

У Львові аварійні будівлі заводу «Електрон», що на вул. Стороженка, 25а, 25б, 27 планують реконструювати. Там мають облаштувати житловий будинок, будівлі апартаментів з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом. Відповідний містобудівний розрахунок вже розглянули на засіданні архітектурно-містобудівної ради 4 жовтня.

Усі три будинки, які хочуть реконструювати, перебувають у аварійному стані. Будівля не експлуатується, а раніше приміщення використовували як адміністративні.

Забудова розміщена в зоні Ж-2, де дозволено будувати будівлі до шести поверхів.

Лінії фасаду з вулиці Стороженка пропонують зберегти, але перебудувати внутрішню частину. Там розширять внутрішній двір. Також з боку вул. Стороженка розташують апартаменти під оренду, а внутрішню секцію зроблять житловою. Під секцію апартаментів виділили 42% (26 апартаментів), а під житлову – 58% (20 квартир).

Будівля під оренду буде висотою у п’ять поверхів, а житлова — шість. Забудовник планує зберегти два історичні фасади, а третій повністю змінити на сучасний.

Перші поверхи мають цокольну частину, яку планують ліквідувати для створення безбар’єрного доступу. Там облаштують комерційні приміщення. Підземний паркінг буде під частиною житлового будинку і апартаментів. В житлову частину планують зробити вхід з внутрішнього двору, а до апартаментів — з вулиці.

Раніше ми писали , що у Львові оштрафували мешканців, які замінили вікна та застеклили балкони на будинках-пам'ятках.

Фото: Твоє місто.