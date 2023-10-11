Києву повернули будівлю лікарні на Дарниці вартістю майже 70 млн гривень

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Ірина Маймур
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Суд повернув столичній громаді будівлю лікарні в Дарницькому районі. Її вартість — майже 70 млн гривень.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Зазначається, що нежитловим приміщенням на вулиці Шевельова, яке раніше використовувала Київська міська клінічна лікарня № 1, незаконно заволоділи ділки.

Як з'ясували правоохоронці, у 2017 році будівля вибула з комунальної власності шляхом підробки документів, а надалі — унаслідок укладання низки правочинів.

«Реагуючи на порушення, Дарницька окружна прокуратура м. Києва звернулася до суду з позовом про витребування в комунальну власність об’єкта нерухомості, визнання правочину недійсним та скасування рішень про державну реєстрацію права власності», — зазначили правоохоронці.

У результаті Дарницький суд повністю задовольнив позов прокуратури. Суд апеляційної інстанції залишив рішення без змін. Нежитлова будівля, вартість якої майже 70 млн гривень, повернулася до юрисдикції міста.

Раніше ми писали, що історичну садибу Терещенків остаточно повернули у власність Києва.

Фото: Київська міська прокуратура

Опубліковано: 11 жовтня 2023
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