У Києві почали розчищати річку Либідь: що вже зробили

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Ірина Маймур
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У Києві розчищають наземну ділянку річки Либідь, що протікає вздовж вулиці Миколи Грінченка.

Про це повідомили в КП «Плесо».

Наразі комунальники видаляють рослини, обрізають кущі й дерева та сортують зібране сміття для подальшого перероблювання.

Також вони вживають необхідні заходи для збереження результатів на тривалий термін.

«Кінцева мета — забезпечення довготривалої чистоти та екологічної безпеки даної локації. Незабаром проінформуємо, як справи з розчисткою і підземної частини річки Либідь», — зазначив керівник КП «Плесо» В’ячеслав Савицький.

Раніше ми писали, що на розчищення річки Либідь до урочища Лиса Гора Київ виділив майже 15 млн гривень.

Фото: КП «Плесо»

Опубліковано: 12 жовтня 2023
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