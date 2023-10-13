У Львові затвердили нові правила користування електросамокатами

528
Ірина Маймур
share share

Львівська міська рада підписала меморандум про співпрацю з операторами прокату електросамокатів про нові правила користування транспортом.

Про це пише ZAXID.NET.

Згідно з новими правилами кожен електросамокат повинен мати унікальний ідентифікаційний номер. До того ж транспорт обовʼязково потрібно обладнати активним білим світлом спереду, червоним світлом позаду та сигналом «стоп», а також світловідбивними елементами.

Відтепер діятимуть нові швидкісні обмеження: в межах міста – до 20 км/год., на території парків та пішохідних – до 15 км/год. Раніше ця швидкість могла становити до 25 км/год.

Також операторам рекомендували забезпечити медичне страхування користувачів розміром від 100 тис. грн.

Меморандум передбачає спільні правила для всіх операторів. Це Bolt, eWings та Bike Now.

Згідно з документом міськрада зобов’язалась розвивати міську веломережу, облаштовувати паркомісця для самокатів, сповіщати операторів про заплановані перекриття вулиць, а також повідомляти їх про порушення, вчинені містянами на самокатах.

Натомість оператори мають контролювати дотримання користувачами ПДР та долучаються до сплати за оренду паркомісць для самокатів. Крім цього, мають передавати міськраді інформацію про роботу сервісів, зокрема, кількість транспорту, який перебуває в експлуатації, мапу мережі роботи, кількість поїздок, їхню тривалість, довжину маршрутів тощо.

Також меморандумом було затверджено 79 місць у Львові для відстою або паркування електросамокатів. Користувачі зможуть паркуватися на узбіччях або на цих паркомісцях.

Раніше ми писали, що в одному з міст Одеської області заборонили прокат електросамокатів.

Фото: Unsplash/Creative Christians

Опубліковано: 13 жовтня 2023
share share
Замки Тоскани, італійські закуски та червоне Piccini Strapazzamento – плани на вечір Замки Тоскани, італійські закуски та червоне Piccini Strapazzamento – плани на вечір У Броварах розпочалася реконструкція дитячого садочка: візуалізації У Броварах розпочалася реконструкція дитячого садочка: візуалізації Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для Ленні Кравіца Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для Ленні Кравіца Взимку через обстріли можливі блекаути, але не тривалі – міністр Взимку через обстріли можливі блекаути, але не тривалі – міністр Невідома Воскресенка: Маршрут цікавої прогулянки Києвом Невідома Воскресенка: Маршрут цікавої прогулянки Києвом Літній майданчик ресторану Boho, який займав увесь тротуар, почали демонтувати Літній майданчик ресторану Boho, який займав увесь тротуар, почали демонтувати Бренд Oliz та United 24 випустили благодійну колекцію шовкових хусток Бренд Oliz та United 24 випустили благодійну колекцію шовкових хусток На Нивках відкрилася піцерія Berry Bar На Нивках відкрилася піцерія Berry Bar
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.