У Львові затвердили нові правила користування електросамокатами

Львівська міська рада підписала меморандум про співпрацю з операторами прокату електросамокатів про нові правила користування транспортом.

Про це пише ZAXID.NET.

Згідно з новими правилами кожен електросамокат повинен мати унікальний ідентифікаційний номер. До того ж транспорт обовʼязково потрібно обладнати активним білим світлом спереду, червоним світлом позаду та сигналом «стоп», а також світловідбивними елементами.

Відтепер діятимуть нові швидкісні обмеження: в межах міста – до 20 км/год., на території парків та пішохідних – до 15 км/год. Раніше ця швидкість могла становити до 25 км/год.

Також операторам рекомендували забезпечити медичне страхування користувачів розміром від 100 тис. грн.

Меморандум передбачає спільні правила для всіх операторів. Це Bolt, eWings та Bike Now.

Згідно з документом міськрада зобов’язалась розвивати міську веломережу, облаштовувати паркомісця для самокатів, сповіщати операторів про заплановані перекриття вулиць, а також повідомляти їх про порушення, вчинені містянами на самокатах.

Натомість оператори мають контролювати дотримання користувачами ПДР та долучаються до сплати за оренду паркомісць для самокатів. Крім цього, мають передавати міськраді інформацію про роботу сервісів, зокрема, кількість транспорту, який перебуває в експлуатації, мапу мережі роботи, кількість поїздок, їхню тривалість, довжину маршрутів тощо.

Також меморандумом було затверджено 79 місць у Львові для відстою або паркування електросамокатів. Користувачі зможуть паркуватися на узбіччях або на цих паркомісцях.

Раніше ми писали, що в одному з міст Одеської області заборонили прокат електросамокатів.