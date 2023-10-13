На ще одній вулиці Дніпра облаштували «берлінські подушки»

У Дніпрі продовжують встановлювати «берлінські подушки». Нові засоби уповільнення руху автівок з’явилися на вулиці Вернадського в районі будинку № 22.

Про це повідомили в Департаменті транспорту та інфраструктури міста.

Загалом вздовж вулиці Вернадського облаштують 8 «берлінських подушок».

Раніше ми писали, що засоби уповільнення руху автівок вже встановили на вулиці Скоробогатова.

«Вони там себе гарно зарекомендували як засіб заспокоєння дорожнього руху, аби водії зменшували швидкість перед пішохідним переходом», — зазначив начальник виробничого відділу КП «Транспортна інфраструктура міста» ДМР Михайло Солярчин.

Ці конструкції змушують сповільнювати рух лише легкові автівки. Водночас громадський транспорт або швидка допомога пропустить їх «між колесами». Також «берлінські подушки» не створюватимуть перешкод для руху велосипедистів.

Фото: Департамент транспорту та інфраструктури Дніпра