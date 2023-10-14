«Укрзалізниця» запускає нове сполучення з Варшавою: коли почнуть курсувати потяги

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Наталія Габрух
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Завершуються останні приготування перед стартом нового сполучення «Укрзалізниці». Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці» у соцмережах. Новий маршрут буде пролягати зі станції Коломия до станції Рава-Руська, де пасажири пересідатимуть на поїзд польського перевізника SKPL до Варшави.

Сучасний український дизель-поїзд має три вагони і вміщає 182 пасажири. Він курсуватиме під номером 867/868 від станції Коломия через Івано-Франківськ, Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Брюховичі та Жовкву до Рави-Руської та зворотно.

У поїзді працюватиме Wi-Fi через Starlink. Нове сполучення буде доступне вже з 15 жовтня. Квитки на обидва поїзди можна купити у застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» запустила перший у світі автономний поїзд-кухню.

Фото: «Укрзалізниця».

Опубліковано: 14 жовтня 2023
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