«Укрзалізниця» запускає нове сполучення з Варшавою: коли почнуть курсувати потяги

Завершуються останні приготування перед стартом нового сполучення «Укрзалізниці». Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці» у соцмережах. Новий маршрут буде пролягати зі станції Коломия до станції Рава-Руська, де пасажири пересідатимуть на поїзд польського перевізника SKPL до Варшави.

Сучасний український дизель-поїзд має три вагони і вміщає 182 пасажири. Він курсуватиме під номером 867/868 від станції Коломия через Івано-Франківськ, Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Брюховичі та Жовкву до Рави-Руської та зворотно.

У поїзді працюватиме Wi-Fi через Starlink. Нове сполучення буде доступне вже з 15 жовтня. Квитки на обидва поїзди можна купити у застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Раніше ми писали , що «Укрзалізниця» запустила перший у світі автономний поїзд-кухню.

Фото: «Укрзалізниця».