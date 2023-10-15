У Білогородці відкрили «Сільпо» у стилі «Гоблінкор», що пропагує близькість з природою

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Наталія Габрух
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13 жовтня 2023 року в Білогородці Київської області відкрили новий «Сільпо». Його стиль присвячено течії «Гоблінкор» — естетиці, яка пропагує близькість з природою.

Інтер’єр торгового залу загальною площею 1500 м2 оформлено в природному стилі ― деревина, зелені відтінки та рослини. На шпалерах ілюстрована історія про гобліна «хранителя лісу», а колони оформлені у вигляді дерев та декоровані мохом.

Вивіски відділів виготовлені з дощечок, що є нагадуванням про розумне споживання, яке пропагують прихильники культури «Гоблінкор».

Відвідати новий «Сільпо» можна щодня з 8:00 до 23:00. Розрахуватися за товар можна на 9 касах та 5 самокасах. Також можна замовити продукти з доставкою додому або самостійно забрати їх у точці видачі інтернет-замовлень.

Раніше ми писали, що у «Сільпо» з'явилися стенди з найрейтигновішими винами з Vivino.

Фото: «Сільпо».

Опубліковано: 15 жовтня 2023
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