У Києві чоловік облаштував зарядну станцію для Tesla, яка працює на альтернативній енергії

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Наталія Габрух
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У дворі багатоповерхівки на Позняках чоловік облаштував зарядну станцію для власного електрокара Tesla Model S з сонячних панелей та вітряка. Окрім сонячної енергії киянин отримує і кінетичну, завдяки вітряку, що розміщений над панелями. Про це повідомляє «Главком».

Біля авто чоловік ромістив акумулятор, контролер та інвертор для отримання на виході потрібних 220В. Таким чином, електромобіль можна заряджати в будь-який час, навіть за умови блекаутів.

Вартість всього обладнання невідома, але, ймовірно, окупить себе за короткий проміжок часу. За ціни за кВт у 2,64 грн та 10 заряджань найслабшої Tesla Model S з акумулятором у 50 кВт-год власник авто зекономить понад 1300 грн за місяць.

Раніше ми писали, як сім'я з Чернігівщини обладнала будинок системою автономного енергозабезпечення.

Фото: «Главком».

Опубліковано: 15 жовтня 2023
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