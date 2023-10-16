Графіки відключення електроенергії: де найдовше може не бути світла

Графіки відключення електроенергії в Україні розробили та затвердили для всіх областей. Запрацювати вони можуть, коли росіяни відновлять свої атаки по енергетичній інфраструктурі України або коли обмежена генерація електроенергії не зможе покрити потреби у струмі.

Одна з найскладніших ситуацій може виявитися у Києві, де можливі відключення струму тривалістю до 7 годин поспіль, згідно з розробленими графіками.

Наприклад, у Києві графік виглядає так: чотири години без електроенергії, три години можливих відключень та лише дві години з електроенергією.

В Одесі такий графік: три години з відключеннями, три години з можливими відключеннями та три години з електроенергією.



У Дніпрі наступний графік: вісім годин з електроенергією і чотири – без неї.

Отже, найскладніша ситуація – у столиці, адже тут є проблема з доставкою та розподілом електроенергії.

Як відомо, відновити всі об'єкти енергосистеми не вдалося, проте, на відміну від минулої зими, цього разу до обстрілу готові і енергетики, і сили ППО.

Раніше ми писали , що Міненерго розробило графіки відключень світла, які діятимуть у разі обстрілів.