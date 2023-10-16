Територію Національного музею історії України у Другій світовій війні відкриють для відвідувачів

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Наталія Габрух
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19 жовтня територія Національного музею історії України у Другій світовій війні стане доступною для відвідування. Про це повідомляють на офіційній сторінці музею у соцмережах.

З цього четверга відвідувачі зможуть вільно пройти скульптурною галереєю, алеєю повз головний прапор і помилуватися краєвидами лівого берега з головної площі. А також, на власні очі побачити нещодавно встановлений тризуб на щиті «Батьківщини-матері».

Раніше ми писали, що заміна радянського герба на монументі «Батьківщини-матері» на тризуб коштуватиме 28 мільйонів гривень. Бюджетні гроші не залучатимуть, роботи профінансують благодійники.

Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Опубліковано: 16 жовтня 2023
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