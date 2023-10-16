Територію Національного музею історії України у Другій світовій війні відкриють для відвідувачів

19 жовтня територія Національного музею історії України у Другій світовій війні стане доступною для відвідування. Про це повідомляють на офіційній сторінці музею у соцмережах.

З цього четверга відвідувачі зможуть вільно пройти скульптурною галереєю, алеєю повз головний прапор і помилуватися краєвидами лівого берега з головної площі. А також, на власні очі побачити нещодавно встановлений тризуб на щиті «Батьківщини-матері».

Раніше ми писали , що заміна радянського герба на монументі «Батьківщини-матері» на тризуб коштуватиме 28 мільйонів гривень. Бюджетні гроші не залучатимуть, роботи профінансують благодійники.

Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні.