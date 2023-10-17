Пункти незламності розпочали роботу на 96 вокзалах України. Про це повідомляє «Укрзалізниця».
«Ми заздалегідь розпочали підготовку до зими і вже з жовтня поетапно відкриваємо наші пункти незламності на вокзалах. Тут є все найнеобхідніше, що може знадобитися під час блекауту», — прокоментував голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.
Також до населених пунктів, де це буде потрібно, готовий виїхати на допомогу Food train, який створили разом з Фондом Говарда Баффета, та забезпечити мешкаців теплою їжею.
Такі пункти працюють у Херсоні, Миколаєві, Краматорську, Слов'янську, Києві, Львові та інших населених пунктах, фактично на всіх вокзалах країни. З повним списком пунктів незламності можна ознайомитися за посиланням.
На території пунктів незламності люди можуть скористатися інтернетом, який підключений через Starlink. Також ці пункти забезпечені резервним електроживленням.
Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» запустила новий потяг з Коломиї до Варшави.
Фото: «Укрзалізниця».