Пункти незламності розпочали роботу на 96 вокзалах України. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

«Ми заздалегідь розпочали підготовку до зими і вже з жовтня поетапно відкриваємо наші пункти незламності на вокзалах. Тут є все найнеобхідніше, що може знадобитися під час блекауту», — прокоментував голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.

Також до населених пунктів, де це буде потрібно, готовий виїхати на допомогу Food train, який створили разом з Фондом Говарда Баффета, та забезпечити мешкаців теплою їжею.

Такі пункти працюють у Херсоні, Миколаєві, Краматорську, Слов'янську, Києві, Львові та інших населених пунктах, фактично на всіх вокзалах країни. З повним списком пунктів незламності можна ознайомитися за посиланням .

На території пунктів незламності люди можуть скористатися інтернетом, який підключений через Starlink. Також ці пункти забезпечені резервним електроживленням.

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Фото: «Укрзалізниця».