У Деснянському районі облаштували нову кільцеву розв’язку

У Деснянському районі столиці облаштували нову кільцеву розв’язку.
Вона з’явилася на вулиці Павла Полуботка, повідомили в КП ШЕУ Деснянського району.
Комунальники облаштували верхній та нижній шари асфальтобетонного покриття, встановили бортовий камінь, уклали фігурне мощення, нанесли дорожню розмітку, встановили дорожні знаки тощо.
У відомстві нагадали, що кільцеві розв’язки сприяють покращенню дорожнього руху, ефективнішому регулюванню трафіку та підвищують безпеку перетину перехрестя, що зручно і для водіїв, і для пішоходів.
Раніше ми писали, що на 18 локаціях Києва облаштували кільцеві розв’язки.
Фото: КП ШЕУ Деснянського району