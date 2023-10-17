У Деснянському районі облаштували нову кільцеву розв’язку

У Деснянському районі столиці облаштували нову кільцеву розв’язку.

Вона з’явилася на вулиці Павла Полуботка, повідомили в КП ШЕУ Деснянського району.

Комунальники облаштували верхній та нижній шари асфальтобетонного покриття, встановили бортовий камінь, уклали фігурне мощення, нанесли дорожню розмітку, встановили дорожні знаки тощо.

У відомстві нагадали, що кільцеві розв’язки сприяють покращенню дорожнього руху, ефективнішому регулюванню трафіку та підвищують безпеку перетину перехрестя, що зручно і для водіїв, і для пішоходів.

Раніше ми писали, що на 18 локаціях Києва облаштували кільцеві розв’язки.

Фото: КП ШЕУ Деснянського району