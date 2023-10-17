На вулиці Лобановського 148, що на Деміївці, комунальники заасфальтували каштани під стовбур. Про це повідомляє депутатка Євгенія Кулеба.
За її словами адреси немає в додатку з переліком парковок, але ця територія використовується як парковка.
Через певний час комунальники надіслали фотографію з прорізаними пристовбуровими отворами.
Киянин Максим Юр’єв звернув увагу також на пошкоджені стовбури цих дерев.
Щоб коренева система дерева нормально розвивалася, необхідно залишати навколо нього вільний простір, що проігнорували київські комунальники. У столиці практикується розміщення стовбурових решіток, що дозволяє не обмежувати площу тротуарів.
Раніше ми писали, що на території Лаври обстежили вікові каштани і липи: тепер їх лікуватимуть.
Фото: Євгенія Кулеба, Максим Юр’єв.